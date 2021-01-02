روسيا..أكثر من 800 ألف مواطن يتلقون لقاح "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا حتى اليوم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال موراشكو إن "عدد من حصلوا على لقاح "سبوتنيك V" في روسيا تجاوز 800 ألف شخص حتى الآن".

وأضاف: "تم توفير حوالي 1.5 مليون جرعة للمواطنين حتى الآن".

ويحصل المتلقي للقاح "سبوتنيك V" الذي بدأت روسيا تصديره للعالم على جرعتين من اللقاح بفاصل 21 يوما.

وأرسلت روسيا 300 ألف جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، بعد توقيع صفقة لتوريد 10 ملايين جرعة منه لبيونس أيرس.

كما وقعت روسيا يوم الثلاثاء الماضي عقدا مع فنزويلا لتزويدها بـ10 ملايين جرعة من اللقاح.

وسبق للبرازيل ووقعت مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على اتفاقية تعاون تتضمن توريد 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وفي 30 من ديسمبر الماضي، تسلمت صربيا الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، أما في بيلاروس فقد بدأت المرحلة الأولى من عمليات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا باللقاح الروسي "سبوتنيك V" في 29 ديسمبر المنصرم.

المصدر: "رويترز" + RT