روسيا تفرض قيودا جديدة على المدخنين وأماكن التدخين

أعلنت في روسيا اعتبارا من اليوم قيود جديدة على المدخنين والأماكن المخصصة للتدخين، شملت المؤسسات التعليمية والمستشفيات والعيادات بكافة أنواعها، وجملة من المواقع العامة.

ووفقا للقواعد الجديدة لنظام الإطفاء ومكافحة الحريق، تم منع التدخين في المناطق التي كانت مخصصة لها في المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وتم كذلك منع التدخين عند صوامع ومراكز تجميع الحبوب، ومنشآت نقل ومعالجة وتخزين الغازات والسوائل القابلة للاشتعال، والمراعي والحقول الزراعية، ومنشآت إنتاج المتفجرات وغيرها.

وبات على إدارات المؤسسات ذات العلاقة وضع لافتات في المرافق التابعة لها "تحذر من التدخين واستخدام مصادر النار المفتوحة" تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: kp.ru





