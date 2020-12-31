صندوق الاستثمار المباشر الروسي ينفي رفض هنغاريا شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

نفى صندوق الاستثمار المباشر الروسي المعلومات التي تفيد بأن هنغاريا رفضت شراء لقاح "سبوتنيكV" الروسي بسبب عدم كفاية الطاقة الإنتاجية له في بلد المنشأ.

وورد في بيان عن الصندوق: "لسوء الحظ، فإن مقال (وكالة رويترز) اليوم بأن هنغاريا قررت عدم طلب اللقاح الروسي، هو مثال آخر على الأخبار الزائفة في وسائل الإعلام الرسمية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن غيورغي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، أن "السلطات الهنغارية رفضت شراء لقاحات روسية ضد فيروس كورونا وتنوي شراءها عبر آليات إمداد الاتحاد الأوروبي أو بشكل مباشر، ولكن من الصين".

وذكرت الوكالة، أن هنغاريا بررت رفضها شراء اللقاحات الروسية بـ"عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للقاحات".

يشار إلى أن الصندوق قد زود هنغاريا بالدفعة الأولى من اللقاح في 28 ديسمبر، وسيتم نقل جميع اللقاحات اللازمة لها في الفترة من يناير ولغاية مارس 2021.

جدير بالذكر، أن أكثر من 50 دولة في العالم تقدمت بطلب لشراء أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع شهر ديسمبر الحالي ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"