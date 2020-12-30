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روسيا.. تسجيل نحو 71 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة

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روسيا.. تسجيل نحو 71 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة
Sputnik Alexandr Astafyev
نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا
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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، أن حوالي 71 ألف وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" تم تسجيلها في روسيا منذ بداية جائحة كورونا.

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وفي مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أوضحت غوليكوفا أن "70921 حالة وفاة هي وفيات تسبب بها مرض كوفيد حصرا، وهذا واقع تم إثباته ولا شك فيه".

وأضافت أن هناك 45109 حالات وفاة أخرى لمرضى جاءت نتائج فحوصات كورونا لديهم إيجابية، لكنها وفيات نتجت عن أسباب أخرى.

المصدر: تاس

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