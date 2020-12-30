لقاح "سبوتنيك V" في انتظار تصريح لاختباره في البرازيل

تقدمت شركة الأدوية "Uniao quimica" شريكة الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، بطلب للحصول على إذن لإجراء تجارب للقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا في البرازيل.

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وقالت وكالة التفتيش الصحي البرازيلية إنها تلقت "طلبا للموافقة على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح سبوتنيك V مساء يوم الثلاثاء 29/12. الطلب ​​مقدم من طرف شركة Uniao quimica. سنراجع بروتوكول الدراسة في غضون 72 ساعة، وفقا للمدة المقررة من قبل إدارة الأدوية، بناء على تقييم سابق".

ولفتت الوكالة البرازيلية المختصة إلى أن تنفيذ الدراسات الوطنية أمر إلزامي لتسجيل أي أدوية في البرازيل، ولذلك عقد في الأسابيع الأخيرة عدد من الاجتماعات مع ممثلين عن شركة الأدوية، تم خلالها تزويد الجهة المنظمة ببيانات عن الدراسة اللاحقة. على وجه الخصوص، تلقت الوكالة معلومات حول عدد المتطوعين الذين سيشاركون في التجارب، وكذلك المؤسسات التي سيتم من خلالها إجراء المرحلة الوطنية من الدراسة.

وأصدرت وكالة التفتيش الصحي البرازيلية حتى الآن تصاريح لإجراء تجارب سريرية لأربعة لقاحات ضد فيروس كورونا في البلاد، وهي "سينوفاك بيوتيك" الصينية والشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" وشركة "فايزر" الأمريكية و"جونسون أند جونسون".

المصدر: تاس