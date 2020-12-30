وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تجارب طيران قريبة لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي

صرّح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، بأن اختبارات طيران الصاروخ الاستراتيجي الروسي الجديد "سارمات" ستبدأ قريبا.

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وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن اختبارات إطلاق الصاروخ انتهت بالفعل بنتيجة إيجابية، وستبدأ وزارة الدفاع في المستقبل القريب اختبارات الطيران.

وكان أعلن في 16 ديسمبر أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" سيدخل المناوبة القتالية في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2022.

يشار إلى أن النظام الصاروخي الروسي المتقدم "سارمات" هو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل الثقيل، سيكون قادرا على مهاجمة أهداف عبر القطبين الشمالي والجنوبي، متغلبا على أنظمة دفاع العدو المضادة للصواريخ.

ويبلغ مدى صاروخ سارمات 18 ألف كم، ووزن الإطلاق 208.1 طن، ووزن الحمولة أكثر من 10 أطنان، وطول الصاروخ 35.5 متر، والقطر 3 أمتار.

المصدر: iz.ru