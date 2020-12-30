الجيش الروسي يستلم صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية في 2022

أعلن أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن توريدات صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية إلى الجيش الروسي ستبدأ في عام 2022.

وقال نائب الوزير في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، إن "تجارب أنظمة الصواريخ المزودة بصاروخ "تسيركون" المجنح تجري بنجاح".

وأوضح أنه "في عام 2020 تمت عدة عمليات إطلاق ناجحة لصواريخ تسيركون من متن فرقاطة الأميرال غورشكوف، وستبدأ التوريدات اعتبارا من عام 2022".

وأشار كذلك إلى استمرار مشتريات الصواريخ المجنحة المضادة للسفن من أنظمة "أونيكس" وصواريخ "كاليبر" المجنحة المطلقة من السفن.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" قادر على إصابة أهداف بحرية وبرية على مدى أكثر من ألف كيلومتر، وتصل سرعته إلى 9 ماخ. وبدأت تجارب الصاروخ في عام 2015.

المصدر: "تاس"