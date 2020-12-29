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بيسكوف يعلق على قائمة "خلفاء بوتين المحتملين"

أخبار روسيا

بيسكوف يعلق على قائمة
Sputnik
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 علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على ما وصفها رئيس الحزب الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي بـ" قائمة الخلفاء المحتملين لبوتين".

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وقال بيسكوف بهذا الشأن: "يثير موضوع الخلفاء تقليديا اهتماما كبيرا بالأفق السياسي. وفي أغلب الأحيان، لا يتم دعم هذا المنطق بأي شيء عدا التخمينات. ولا يمكنني التعليق على هذا بطريقة ما. لدى جيرينوفسكي ثروة من الخبرة السياسية، ولعل تقييماته تستند إلى شيء ما".

المصدر: نوفوستي

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