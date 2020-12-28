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حظر الجنسية المزدوجة والحسابات المصرفية في الخارج على أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي

أخبار روسيا

حظر الجنسية المزدوجة والحسابات المصرفية في الخارج على أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي عبر تقنية الفيديو
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بحظر امتلاك الجنسية المزدوجة وحسابات في مصارف أجنبية، على أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.

وجاء في المرسوم الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، اليوم الاثنين، أن العضوية في المجلس ممكنة للمواطنين الذين "لا يحملون جنسية دولة أجنبية أو حق الإقامة أو أي وثيقة أخرى للإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية".

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إضافة إلى ذلك، يحظر المرسوم على أعضاء مجلس الأمن القومي "فتح وامتلاك حسابات أو ودائع ونقود وقطع ثمينة في المصارف الأجنبية خارج روسيا".

وفي وقت سابق كان الرئيس الروسي قد وقع القانون حول حظر امتلاك الجنسية الأجنبية على أعضاء مجلسي الدوما والاتحاد، وذلك بعض مصادقة المشرعين عليه.

المصدر: نوفوستي

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