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الروسي المفرج عنه في ليبيا يطالب بومبيو بتوضيح تصريحاته حول "عميلين على صلة بروسيا"

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الروسي المفرج عنه في ليبيا يطالب بومبيو بتوضيح تصريحاته حول
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الباحث الروسي المفرح عنه في ليبيا، ماكسيم شوغالي
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طالب الباحث الروسي، ماكسيم شوغالي، المفرج عنه في ليبيا، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتوضيح تصريحاته التي تحدث فيها عن أفراج طرابلس عن "عميلين على صلة بروسيا".

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وقال شوغالي في رسالة نشرها رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، عبر قناته في "تلغرام": في بيانكم من 15 ديسمبر 2020، أفدتم بأن الحكومة الليبية أفرجت عمن سميتموهما بـ(عميلين) على صلة بروسيا، تبين تورطهما في تقويض السياسة الليبية. أتوجه إليكم كي توضحوا تصريحكم هذا. هل كنتم تقصودنني أنا، ماكسيم شوغالي، وزميلي سامر سويفان الذي قبع معي في السجن الليبي؟ إذا كان الأمر كذلك - ولا دراية لي عن مواطنين روس آخرين جرى اعتقالهم ثم أفرج عنهم - فأنا أتهمكم بالكذب. وأنوي التوجه إلى العدالة الأمريكية لإثبات أنكم قلتم كذبا".

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وأشار شوغالي إلى أن السلطات الليبية لم توجه أي اتهامات إليه ولزميله، مضيفا: "إذا كنتم تقصدونني أنا وزميلي سامر، فسوف أطالب باعتذارات رسمية. وإذا لم تجيبوا طلبي هذا فسوف يعني ذلك أنكم شخص غير مسؤول عن كلامه رغم كونكم مسؤولا أمريكيا، وأنكم إنسان خسيس وجبان وعار على بلادكم".

وتم اعتقال موظفي صندوق حماية القيم الوطنية شوغالي وسويفان في ليبيا في مايو 2019، وادعى رئيس المباحث الجنائية لدى النائب العام الليبي أنهما اعتقلا في طرابلس بسبب محاولتهما التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، ونفى الجانب الروسي صحة هذه الادعاءات.

المصدر: نوفوستي

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