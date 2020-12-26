وزارة الخارجية الروسية تعلق على رسالة بعثها السفير الأمريكي لدى موسكو إلى "سانتا كلوز"

علقت وزارة الخارجية الروسية، على "رسالة" بعثها السفير الأمريكي بموسكو، جون ساليفان، إلى "سانتا كلوز"، يطلب فيها هدايا عيد الميلاد، ومن بينها لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الخارجية الروسية في تعليق نشرته عبر صفحتها في موقع "تويتر": "السيد السفير المحترم، هل حقق سانتا كلوز أمنيتك بشأن التطعيم؟ إن لم يفعل فلا بأس، لأن ديد موروز الروسي أحضر لك هدية: لقاح سبوتنيك V تمت الموافقة على استخدامه من قبل المسنين فوق سن 60 عاما".

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وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية نشرت عبر صفحتها في "فيسبوك"، الثلاثاء الماضي، صورا حول تحضيرات السفارة لاستقبال رأس السنة الجديدة، تظهر إحداها شجرة رأس السنة تزينها كمامات واقية وعبوات بمادة لتعقيم الأيدي.

كما نشرت البعثة رسالة من السفير ساليفان إلى "سانتا كلوز" يقول فيها إن سلوكه في العام المنصرم كان جيدا وكان يرتدي الكمامة ويحرص على التباعد الجسدي. وطلب الدبلوماسي من ساتنا كلوز عصا هوكي جديدة ولقاحا ضد مرض "كوفيد-19" وحذاء للركض.

وفي 20 نوفمبر الماضي، احتفل ساليفان بعيد ميلاده الـ 61.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد أن فعاليته في حماية المواطنين المسنين من الوباء تتجاوزت 90%، حسب نتائج الاختبارات السريرية، وأكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، موافقة الوزارة على تطعيم أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 عاما بهذا اللقاح.

المصدر: "نوفوستي"