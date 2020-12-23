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روسيا ترد بالمثل على طرد كولومبيا اثنين من دبلوماسييها

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روسيا ترد بالمثل على طرد كولومبيا اثنين من دبلوماسييها
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اثنين من العاملين في سفارة كولومبيا بموسكو شخصيتين غير مرغوب فيهما، وذلك ردا على طرد كولومبيا اثنين من الدبلوماسيين الروس اتهمتهما بالتجسس.

وقالت الخارجية في بيان لها يوم الأربعاء، إنها استدعت أمس الثلاثاء السفير الكولومبي وسلمته مذكرة الاحتجاج بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين.

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وقالت الخارجية الروسية تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروسيين إن "هذه الخطوة لا تتوافق مع روح علاقات الصداقة التقليدية المبنية على الاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا".

وأعلنت موسكو اثنين من العاملين في السفارة الكولومبية شخصين غير مرغوب فيهما، "بناء على مبدأ الرد بالمثل".

المصدر: تاس

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