بوتين يعتزم مناقشة موضوع سلامة العمال المهاجرين مع قادة بعض الدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يعتزم مناقشة سلامة وأمن العمال المهاجرين والمواطنين مع زملائه من الدول الأخرى، التي يأتي منها عمال مهاجرون للعمل في روسيا.

وأضاف الرئيس، في اجتماع مشترك اليوم لمجلس الدولة ومجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "نحتاج إلى مناقشة هذا الموضوع - وسأفعل ذلك - مع الزملاء من تلك البلدان التي يأتي منها العمال المهاجرون إلينا، لكي نتمكن بشكل مسبق وهم لا يزالون هناك، من توفير وضمان أقصى درجات الأمان لهم، عندما يعملون في هذه المواقع. ولكي نتمكن من منحهم إمكانية الارتزاق، ولتمكين ورشات البناء حيث يعملون، من التطور، وكذلك لضمان سلامة مواطنينا المرتبطين بهذا الورشات".

ووفقا للرئيس بوتين، "هذه قضية مهمة، فهي تتعلق بصحة المواطنين، وبصناعة مهمة اقتصاديا، مثل البناء".

المصدر: تاس