الخارجية الروسية تستدعي سفراء فرنسا والسويد وألمانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، عددا من الدبلوماسيين من الدول الأوروبية بسبب الموقف الأوروبي من قضية المدون أليكسي نافالني والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وتم استدعاء سفيري فرنسا والسويد ونائب السفير الألماني، وجاءت الخطوة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو تتعلق بقضية نافالني.

وفي أكتوبر الماضي قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات في روسيا اعتبرها التكتل أنها تتحمل المسؤولية عن التسميم المزعوم لنافالني.

وقبل ذلك في سبتمبر الماضي، زعمت الحكومة الألمانية أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي خضع للعلاج في برلين بعد أن دخل في غيبوبة جراء تدهور حاد لحالته الصحية على متن طائرة في روسيا أواخر أغسطس، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

بدورها دعت السلطات الروسية مرارا إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

المصدر: نوفوستي