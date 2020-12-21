الكشف عن تفاصيل تجارب الدمج بين لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا"

كشف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن تفاصيل التجارب السريرية للدمج بين لقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

وقال دميترييف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "سيتم اختبار طريقتين للتطعيم، حيث قد تكون الحقنة الأولى باللقاح البريطاني وبعدها بالروسي، وبالعكس. وستبدأ التجارب السريرية في 3 دول في رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط في أقرب وقت".

وأضاف أن "جزءا من الإنتاج سيكون في روسيا، ولكن ستتم الاستفادة أيضا من القدرات الإنتاجية لشركة "أسترازينيكا" بالطبع".

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وأشار إلى أن ذلك سيعتمد على نتائج التجارب السريرية، التي "نتوقع منها أن تظهر فاعلية أكثر مما أظهره لقاح "أسترازينيكا"، مضيفا أنه في حال تمت الموافقة على استخدام المزيج من اللقاحين، سيتسنى تسويقه في الخارج، ولكن "بعد ورود نتائج التجارب السريرية فقط".

يذكر أن مركز غاماليا الروسي للأبحاث والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركتي "إر-فارم" الروسية و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية وقعوا اتفاقية لتنفيذ برنامج التجارب السريرية لتقييم آفاق استخدام اللقاحين الروسي والبريطاني لمحاربة فيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت تجارب لقاح "أسترازينيكا" مستوى أدنى من الفعالية مما كان متوقعا.

المصدر: نوفوستي