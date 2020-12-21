بوتين يكشف عن نسبة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات المسلحة الوطنية تتجاوز 70%، أما في القوات النووية فتصل إلى 86%.

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وفي كلمة ألقاها أثناء اجتماع نهاية سنة لمجلس إدارة وزارة الدفاع، أشار بوتين إلى أن سرعة تطوير الأسلحة في العالم المعاصر "لا يمكن حتى مقارنتها مع فورمولا 1"، و"إذا توقفنا ولو لثانية واحدة فسوف نبدأ في التخلف عن الركب في اللحظة عينها".

وتابع أن على قوات الردع النووي الروسية أن تبلغ نسبة الأسلحة الحديثة فيها، خلال العام المقبل، 88,3%، أما في القوات المسلحة العامة فيجب أن تصل هذه النسبة ما يناهز 76%.

وأكد الرئيس الروسي تمسك موسكو بمواقف محض دفاعية في المجال العسكري، بما في ذلك ما يتعلق بالردع النووي، مذكرا بأن هذا المبدأ ثبتته وثيقة "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي" التي تم تبنيها هذا العام.

المصدر: نوفوستي