 
مباشر

روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع على خلفية تدهور الوضع الوبائي في المملكة

أخبار روسيا

روسيا تعلق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع على خلفية تدهور الوضع الوبائي في المملكة
Sputnik Kirill Kalinnikov
طائرة في مطار"شيريميتيفو" الدولي بضواحي موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pel9

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران مع بريطانيا لمدة أسبوع، وذلك بسبب تدهور الوضع الوبائي في المملكة.

إقرأ المزيد
موسكو: لا قرارات لحظر الطيران بين روسيا وبريطانيا بسبب كورونا
موسكو: لا قرارات لحظر الطيران بين روسيا وبريطانيا بسبب كورونا

وجاء في بيان أصدره مركز العمليات الحكومي المعني بمنع نقل وانتشار عدوى كورونا المستجد، أنه قرر "تعليق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائي". وأشار البيان إلى أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل 22 ديسمبر، وسيبقى ساريا خلال أسبوع.

وقررت دول عدة مؤخرا وقف الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كمورونا المستجد في جنوب شرق المملكة، تتميز بسرعة انتشار عالية. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا