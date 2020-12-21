تسجيل 10 أدوية على الأقل لعلاج المصابين بكورونا في روسيا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في مقابلة تلفزيونية، إنه تم في روسيا منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تسجيل أكثر من 10 عقاقير لعلاج المرضى المصابين بهذه العدوى.

وأضاف الوزير: "تم تسجيل أكثر من 10 أدوية، في فترة زمنية قصيرة للغاية. هذه هي المرة الأولى، حسب ذاكرتي".

وأشار الوزير، إلى وجود 278 ألف سرير للمرضى المصابين بفيروس كورونا والمشتبه بإصابتهم، وهي موزعة في كل أنحاء روسيا.

وقال موراشكو إن اختبارات لقاح "سبوتنيك-V"، بين المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قد تنتهي بنهاية هذا الأسبوع.

وأشار موراشكو، إلى أن ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا، لا ينبغي أن يصبح سببا لتجاهل قواعد الوقاية من العدوى.

المصدر: تاس