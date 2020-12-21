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مدير مركز "غاماليا": اختبارات "أسترازينيكا" و"سبوتنيك V" لن تتطلب وقتا طويلا

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مدير مركز
Sputnik Vladimir Pesnya
ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة
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أكد ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، أن الاختبارات السريرية المشتركة للقاحين البريطاني السويدي "أسترازينيكا" والروسي "سبوتنيك V" لن تتطلب وقتا طويلا.

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وقال غينسبورغ أثناء اجتماع عقد بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين مركز "غاماليا" وشركة "أسترازينكا" البريطانية السويدية، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة "آر فارم" الروسية إن "الاختبارات السريرية ستبدأ في أقرب وقت، إن لم نقل إنها تبدأ الآن، وبحسب رأيي فهي لن تتطلب استثمارات كبيرة ووقتا طويلا".

وأوضح مدير المركز أن هناك تشابها بين اللقاحين و"المكونات التي يتضمنها كل منهما متوافقة تماما".

المصدر: تاس

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