بوتين يصف انعكاس اللقاح ضد كورونا على المقربين منه

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في دائرة الأشخاص المقربين منه، وكيف تحمل المقربون منه اللقاح ضد هذه العدوى، بعد تطعيمهم به.

وقال بوتين، خلال لقاء اليوم للتوقيع على مذكرة حول التعاون في مجال تطوير لقاحات ضد كوفيد، بين مركز "غاماليا" وشركتي AstraZeneca و R-Pharm، وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: "لقد أشرت عدة مرات إلى أن بعض الأشخاص المقربين جدا مني، تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، وأنهم بحالة صحية طبيعية".

وطلب بوتين من ألكسندر غينتسبورغ مدير معهد "غاماليا"، حيث تم تصميم لقاح "سبوتنيكV"، أن يشرح له، لماذا يختلف رد فعل أفراد عائلة واحدة تم تطعيمهم، على تلقي اللقاح. وقال بوتين: "يصعب جدا على الشخص غير المختص، فهم لغة الطيور التي تستخدمونها".

ورد غينتسبورغ، بالقول: "عادة لدى الشخص الذي لا يمرض بتاتا، توجد مستويات عالية جدا من الإنترفيرون - البروتين الذي يميز المناعة الفطرية للإنسان".

وأشار الاختصاصي إلى أن "الشخص الذي لديه مستويات عالية من الإنترفيرون، يتمتع بحماية عالية في المرحلة الأولى من الاستجابة المناعية".

وأضاف مدير المركز: "عادة يكون مستوى الإنترفيرون، عاليا لدى الأشخاص الذين يمارسون نمط حياة سليم وصحي ويتغذون بشكل جيد، وينامون جيدا، ولا يتعرضون للتوتر. هذا النوع من الناس ليس شائعا، ولكنه موجود".

وقال الرئيس بوتين: "يلاحظ ضمن الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الوسط الموجود حولي، أن بعضهم يصاب بالمرض في شكله الخفيف- يوم أو يومين ثم يختفي. وهناك من لا يمرض على الإطلاق بعد التطعيم". وهذا يعني، وفقا للرئيس، أن "اللقاح يعمل ويحمي الإنسان".

وهنأ بوتين مصمي ومنتجي اللقاح، واصفا ظهوره بأنه "نتيجة رائعة".

في وقت سابق، قال بوتين إنه تم تطعيم إحدى بناته باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا وهي بصحة جيدة.

المصدر: تاس