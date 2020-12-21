غينتسبورغ يأمل في تغطية حاجة روسيا من لقاح "سبوتنيك-V" بنهاية 2021

يعتقد ألكسندر غينتسبورغ رئيس معهد "غاماليا" للوبائيات والأحياء الدقيقة أنه بنهاية عام 2021، ستكون مواقع الإنتاج قادرة على إنتاج ما يكفي من لقاح "سبوتنيك-V"، لتغطية احتياجات روسيا.

وقال غينتسبورغ، في مقابلة تلفزيونية، إن 5 شركات تقوم حاليا بإنتاج هذا اللقاح في روسيا. ويجب أن تصل هذه الشركات إلى إنتاج 5-6 ملايين جرعة شهريا في يناير 2021.

وأشار إلى أن مصرف سبيربنك يبني مع شركة R-Pharm مصنعا جديدا في سكولكوفو لإنتاج هذا اللقاح بالذات، بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جرعة شهريا.

وقال: "سينضم إلى 5-6 ملايين جرعة، مع حلول فبراير، 10 ملايين جرعة أخرى في الشهر. أي، سنحصل على زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف. هذا يعني أننا سنغطي حاجة البلاد بهذا اللقاح بحلول نهاية العام، وستظهر إمكانات للتصدير".

حتى الآن، تم بالفعل طرح 350 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" في التداول المدني، وهناك 250 ألف جرعة أخرى في مستودعات "غاماليا"، من بينها 150 ألف جرعة ستحصل على الترخيص لتوزيعها على المناطق.

وختم بالقول "بحلول نهاية نوفمبر من العام المقبل، يجب تطعيم العدد المطلوب من السكان، حتى تعطي مناعة السكان نتائجها".

المصدر: تاس