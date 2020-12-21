برلماني روسي: عطلة رأس السنة ستساعد في احتواء الوباء

قال عضو مجلس الدوما الروسي الأكاديمي غينادي أونيشينكو، إن عطلة رأس السنة الجديدة، التي سيقضيها معظم الروس في منازلهم، ستساعد على احتواء عملية الوباء وتقوية الروابط الأسرية.

وأشار أونيشينكو، الذي شغل سابقا منصب رئيس هيئة الرقابة الصحية في روسيا، إلى أنه لن تقام أية احتفالات جماهيرية هذا العام خلال عطلة رأس السنة، لذلك ستكبح هذه العطلة الطويلة انتشار المرض.

وأضاف أونيشينكو: "أتذكر عيد رأس السنة الماضي، تم منع المرور في عدة شوارع رئيسية وسط موسكو – شارع أوخوتني رياد بالكامل من مسرح البولشوي إلى بوشكين، وكذلك على طول تفرسكايا. وتجمع هناك ما لا يقل عن مائة ألف شخص في وقت واحد، وهذا أمر مؤكد. كانت تعمل هناك الكثير من وسائل الترفيه. أما في هذه العيد، فسيحتفل معظم المواطنين في بيوتهم، وسيتواصلون مع بعضهم البعض، وهذا سيحد من عملية انتشار الوباء".

المصدر: نوفوستي