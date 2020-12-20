وزير الصحة: لا توجد في روسيا "زيادة كبيرة" في مؤشر الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، لا تزال مرتفعة، لكن لم تحدث زيادة كبيرة في هذا المؤشر في الأسابيع الأخيرة.

وأشار الوزير، في لقاء تلفزيوني، إلى حدوث استقرار في نمو الإصابات في بعض مناطق روسيا.

وقال: "استقر الوضع في مقاطعتي نوفوسيبيرسك وكورغان".

ولكن وفقا للوزير، هناك مناطق في روسيا تبقى فيها معدلات الإصابة بالفيروس، "مرتفعة إلى حد ما". وأضاف أنه يقصد، "المدن التي يزيد عدد سكانها، على مليون نسمة".

من جانبه، قال المقر الفدرالي لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، إن انتشار الفيروس في روسيا يستمر في التباطؤ.

وذكر أنه على مدار الأيام السبعة الماضية، تم في البلاد اكتشاف حالات إصابة بالعدوى أكثر بنسبة 0.7٪ فقط عن الأسبوع السابق.

خلال مدة سبعة أيام، تم اكتشاف 194449 حالة في البلاد - فقط 0.7٪ أكثر من الأسبوع السابق، عندما تم تأكيد 193158 حالة إصابة.

في المجموع، أصيب بالفيروس 2848377 شخصا منذ بداية الوباء - ما يقرب من 2 ٪ من سكان البلاد.

المصدر: تاس