بوتين يحقق رغبة طفل مصاب بمرض خطير

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار حملة "شجرة الأمنيات"، رغبة طفل مصاب بمرض خطير من مقاطعة تولا، أراد أن يحتضن حيوان باندا.

وقالت الخدمة الصحفية لفعالية المساعدة المتبادلة "نحن معا": "حقق الرئيس فلاديمير بوتين، الرغبة العزيزة لطفل من تولا".

وأشارت الخدمة الصحفية، إلى أن الرئيس بوتين شارك يوم 5 ديسمبر، عن طريق الإنترنت، في حملة "شجرة الأمنيات" ضمن مشروع "لنحلم معا". وخلال ذلك اختار بوتين رغبتين لطفلين: أحدهما - ألكسندر البالغ من العمر عشر سنوات، والذي أراد أن يعانق حيوان باندا حقيقي".

وأوضحت الخدمة الصحفية، أن الفتى وصل مع والديه إلى العاصمة والتقوا بالباندا تحت إشراف موظفي حديقة حيوان موسكو. وخلال ذلك سرد موظفو الحديقة على الطفل، بعض المعلومات عن حياة هذه الحيوانات، وكيف تجري رعايتها ودراسة سلوكها.

وبعد اللقاء مع حيوان باندا اسمه جوي، قال ألكسندر: "بالنسبة لي الآن، يحدث شيء خارق جدا. أشعر بالإثارة والفرح. أحب الباندا كثيرا: فهي كبيرة ورقيقة".

وقدم موظفو حديقة الحيوان، للصبي ساشا لعبة باندا، وأخذوا الطفل وعائلته في جولة حول حديقة الحيوان.

وخلال الجولة، تلقى الطفل اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين.

وجاء في الرسالة أن الصبي تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الدولة أثناء زيارته لحديقة الحيوان.

يعاني ساشا، منذ كان عمره 9 أشهر، من مرض السكري من النوع الأول. يرتبط المرض بمضاعفات مثل ضعف البصر.

المصدر: تاس