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السلطات الروسية لا تستبعد انتهاء وباء كورونا في البلاد قبل حلول الربيع

أخبار روسيا

السلطات الروسية لا تستبعد انتهاء وباء كورونا في البلاد قبل حلول الربيع
Sputnik Vladimir Astapkovich
رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا
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لم تستبعد رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، اليوم السبت، انتهاء وباء كورونا في روسيا قبل حلول الربيع.

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وقالت بوبوفا في مقابلة أجرتها معها الصحفية الروسية نائلة عسكر زاده من أجل فيلمها الوثائقي "الفيروس الخطير - السنة الأولى": "أعتقد أن ذلك سينتهي مع حلول فصل الربيع أو قبل ذلك إن بذلنا جهدا لتنفيذ هذا الهدف. إنه أمر يتوقف اليوم على جهد كل منا".

من جهته، أعرب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن ثقته في أن يسهل التطعيم مكافحة جائحة كورونا في البلاد، غير أنه توقع أن "يستمر الفيروس إلى درجة ما".

المصدر: تاس

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