الكرملين: بوتين سيسترشد برأي الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن اللقاح ضد كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيسترشد برأي الخبراء عند اتخاذ قرار بشأن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيسكوف، في برنامج تلفزيوني: "يقوم الرئيس بوتين عادة وبشكل عام، بالتعمق في جميع المشاكل بدقة".

وتابع بيسكوف، ردا على سؤال حول الرأي الذي سيستمع إليه الرئيس عند اتخاذ قرار بشأن اللقاحات، أن بوتين سيعتمد على رأي الخبراء عند اتخاذ القرار بشأن التطعيم.

وأشار بيسكوف، إلى أن عدد المتخصصين الحقيقيين في هذا المجال، ليس بالكبير.

المصدر: تاس