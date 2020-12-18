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عقوبات أمريكية على شركتين ومواطن من روسيا

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عقوبات أمريكية على شركتين ومواطن من روسيا
Reuters ERIC THAYER
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن فرض عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد، بما في ذلك ضد شركتي "كوسموس كومبليكت" و"سوفتيست كومب" الروسيتين ومواطن روسي.

وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية 78 من الكيانات والأفراد، بما في ذلك من الصين وباكستان والإمارات وبعض البلدان الأوروبية.

وتعتبر وزارة التجارة الأمريكية تلك الجهات متورطة في "نشاط يتعارض مع المصالح الأمريكية" في ما يخص "الأمن القومي والسياسة الدولية".

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وتعليقا على فرض عقوبات على جهات روسية، قال العضو في لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، سيرغي تسيكوف في حديث لـ RT، إن العقوبات الأمريكية تأتي في سياق "المنافسة غير النزيهة".

وأضاف أن واشنطن تهدف إلى "عرقلة" تطور الصناعات الروسية، وخاصة الصناعة الفضائية وصناعة الطائرات، معتبرا أن "هذه العقوبات ستقوينا وستضعف أمريكا في نهاية المطاف".

المصدر: RT + نوفوستي

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