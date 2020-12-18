الكرملين يفسر سبب عدم تطوير "لقاح خاص ببوتين" ضد كورونا

فسر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة سبب عدم تطوير الخبراء الروس لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد خاصا بالرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر بيسكوف، في حوار مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، ردا على سؤال عن سبب عدم تطوير الخبراء الروسي لقاحا مخصصا لرئيس البلاد وحده، أن هذا الأمر مستحيل، موضحا: "لن يتم تطوير لقاح مخصص لشخص واحد، حتى لو كان رئيس دولة".

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وأوضح المتحدث أن تطوير اللقاحات يتطلب جمع بيانات معينة، وبناء على هذه الحاجة يجري اختيار الفئات الاجتماعية التي تشارك في الاختبارات السريرية.

وأكد بيسكوف أن القيود المفروضة على الاتصالات الحضورية لا تمنع بوتين من التنسيق مع المسؤولين في إدارته، لافتا إلى أن الرئيس يتواصل معهم بنجاح بواسطة مؤتمرات الفيديو وهاتفيا.

وفسر بوتين أمس خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع سبب عدم تلقيه اللقاح ضد كورونا حتى الآن بأن فئته العمرية لم تخضع بعد للتطعيم.

المصدر: نوفوستي