العثور على 10 أطفال اختفوا في كهف قرب موسكو

قال فيدور بولشين رئيس المكتب الصحفي بمديرية حالات الطوارئ في مقاطعة موسكو، إنه تم العثور على الأطفال الذين اختفوا في كهوف سيانوفسكي بمنطقة دوموديدوفو في مقاطعة موسكو.

وأضاف بولشين، أن جميع الأطفال بخير ولا خطر على حياتهم. وأشار إلى أن أحد السكان المحليين، يعرف المكان بشكل جيد، وساعد في العثور على مجموعة الأطفال المفقودين.

مساء أمس الخميس، وردت معلومات تفيد بأن مجموعة من 10 أشخاص، بينهم ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 سنة، دخلوا كهوف سيانوفسكي الساعة 10:45 بتوقيت موسكو. وفقد الاتصال معهم بعد ذلك. وكان من المفترض أن يغادروا الكهف في الساعة 19:00. وعلى الفور تم إرسال فرقة إنقاذ مختصة للبحث عن المجموعة.

المصدر: تاس