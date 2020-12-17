بوتين يقدم نصيحة للذين يحجزون مقالات معادية لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا ينبغي على الذين يحجزون ويسددون قيمة منشورات معادية لروسيا، الاسترشاد برغبة الانتقام، بل يجب أن يبنوا العلاقات مع الدول الأخرى.

وأضاف بوتين، خلال رده في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس: "أود التوجه مباشرة إلى الذين يحجزون مثل هذه المواد، وليس إلى الذين يقومون بذلك. هؤلاء الشباب من الهيئات المختصة، يتم تكليفهم بالمهمة، وهم يقومون بكتابتها. أما الذين يطلبون المواد من هذا النوع، فيجب عليهم أن لا يسترشدوا برغبة الانتقام، وعدم الانطلاق من تفردهم الموهوم. يجب عليهم بناء العلاقات مع الشركاء الآخرين في الساحة الدولية، على أساس الاحترام المتبادل وعلى القواعد الأساسية للقانون الدولي".

المصدر: نوفوستي