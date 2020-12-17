بوتين يرد على سؤال حول مقالة عن صهره السابق

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس، على مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بالشؤون الداخلية الروسية، وكذلك بعض الأمور الدولية.

وخلال ذلك أجاب بوتين عن سؤال يتعلق بامتلاك صهره السابق كيريل شامالوف لأموال وأصول خارج روسيا، وقال: "لا يحظر على النخبة، امتلاك أصول في الخارج. الحظر يسري على الموظفين المسؤولين".

وأشار إلى أن أموال النخبة من القطاع الخاصة، تعتبر من الأموال الخاصة في الخارج.

المصدر: نوفوستي