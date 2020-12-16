دراسة: اسم بوتين أكثر الأسماء ذكرا في وسائل الإعلام الروسية هذا العام

تصدر أسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائمة الشخصيات الأكثر ذكرا من قبل وسائل الإعلام الوطنية في العام 2020، بحسب نتائج دراسة قامت بها شركة "ميديالوجيا" الروسية.

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وبحسب القائمة المعدة من قبل الشركة المختصة بدراسة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يأتي اسم بوتين ضمن ثلاثية الشخصيات الروسية الأكثر شعبية، إلى جانب رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، وعمدة موسكو، سيرغي سوبيانين.

أما قائمة الشخصيات العشر الأكثر شعبية، فإلى جانب هذا الثلاثي تضم أيضا أسماء المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف؛ وحاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف؛ ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ورئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، ونائب رئيس مجلس الأمن الوطني، دميتري ميدفيديف، وحاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، وكذلك المدون الروسي أليكسي نافالني.

ووضعت القائمة بناء على نتائج تحليل أكثر من 60 من أبرز وسائل الإعلام والمواقع، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 15 ديسمبر من العام الجاري.

المصدر: تاس