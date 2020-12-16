رئيس وكالة الفضاء الروسية: الصاروخ الناقل الجديد أقوي مرتين من صاروخ "بروتون"

صرّح دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بأن الصاروخ الناقل "أنغارا - إي 5 بي" ذا المرحلة الهيدروجينية الثالثة، سيكون أقوى مرتين من صاروخ "بروتون".

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ولفت المسؤول عن وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصاروخ الناقل (للمركبات الفضائية) "أنغارا" في نسخته الجديدة سيغطي جميع احتياجات "روسكوسموس" حتى عام 2032.

وكتب روغوزين على حسابه في "تويتر" قائلا: "في هذه النسخة سيصبح أنغارا أقوى من صاروخ بروتون مرتين. وهو ليس فقط صاروخا فائق الثقل (هو قادر على حمل 50 طنا من الحمولات إلى مدار منخفض)، ولكنه بالفعل فائق الثقل للغاية، وقادر على تنفيذ جميع مهماتنا حتى عام 2032".

وأشار روعوزين أيضا إلى أن العمل قد بدأ بالفعل على انتاج محرك "أر دي – 0150" للصاروخ "أنغارا – إي 5 في".

وكان أفيد في وقت سابق بأن الصاروخ " أنغارا – إي 5 في" سيكون قادرا على إيصال حموة وزنها 37 طنا إلى مدار أرضي منخفض يبلغ ارتفاعه حوالي 200 كيلو متر، في حين أن صاروخ "بروتون" في أحدث تعديلاته قادر على نقل حوالي 23 طنا إلى نفس الارتفاع.

المصدر: نوفوستي