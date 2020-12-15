الصحة العالمية: جاهزية المنظومة الصحية وراء معدل الوفيات المنخفض في روسيا

نسبت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، المعدل المنخفض نسبيا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا إلى جاهزية مؤسساتها الصحية لمواجهة الجائحة.

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وفي تصريحاتها لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، اليوم الثلاثاء، قالت فوينوفيتش إن روسيا، التي تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد)، تشهد معدلا منخفضا نسبيا للوفيات، وذلك لأن منظومة الصحة في هذا البلد نجحت بشكل عام في سد الحاجة إلى عدد كاف من الأسرّة في المستشفيات وعلاج المرضى.

وأشارت ممثلة المنظمة إلى أن الحديث لا يدور عن جميع المصابين، بل عن "أولئك الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين وأشكال من العناية الطبية أكثر صعوبة".

المصدر: تاس