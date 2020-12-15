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روسيا.. لجنة التشريع الدستوري توافق على مشروع قانون الحصانة للرئيس المنتهية ولايته

أخبار روسيا

روسيا.. لجنة التشريع الدستوري توافق على مشروع قانون الحصانة للرئيس المنتهية ولايته
Reuters
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أيدت اللجنة المختصة في التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يوسع نطاق الضمانات الحقوقية للرئيس الروسي وعائلته بعد انتهاء مدة ولايته.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد في هذا القانون غدا الأربعاء الموافق 16 ديسمبر.

وقد تمت صياغة مشروع القانون هذا في إطار التعديلات التي تم إدخالها على الدستور الروسي في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب القانون، فإن الرئيس الذي يتوقف عن ممارسة صلاحياته يتمتع بالحصانة، حيث لا يمكن تقديمه للمسؤولية الجنائية أو الإدارية، وكذلك اعتقاله أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو التحقيق.

وتمتد الحصانة إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به.

المصدر: نوفوستي

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