 
مباشر

روسيا تنفي نبأ شراء كوريا الشمالية لقاح "سبوتنيك V"

أخبار روسيا

روسيا تنفي نبأ شراء كوريا الشمالية لقاح
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd40

نفى ممثل عن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، المسؤول عن ترويج وإنتاج اللقاحات الروسية في الخارج، ما ردده عدد من وسائل الإعلام حول شراء كوريا الشمالية لقاح "سبوتنيك V ".

إقرأ المزيد
رئيس مركز
رئيس مركز "غاماليا" الروسي يكشف توقعاته بشأن نسبة ومدة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

ونقلت وكالة ريا نوفوستي قول المندوب إن "ممثلي كوريا الديمقراطية (الشمالية) لم يتقدموا بتاتا إلى الصندوق فيما يتعلق بشراء لقاح سبوتنيك V، ولم يبرموا أي عقود".

وكانت صحيفة أساهي اليابانية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر في الاستخبارات الكورية الجنوبية ودوائر التجارة الخارجية الصينية، أن كوريا الشمالية اشترت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، إضافة إلى أجهزة صينية لقياس الحرارة عن بعد.

ولم يتم تحديد عدد جرعات اللقاح التي زُعم أنها اشتريت من روسيا، لكن مصدرا قال للصحيفة إن كوريا الشمالية بدأت في تطعيم العاملين في المؤسسات الحكومية والمسؤولين بهذا اللقاح.

وزعمت الصحيفة اليابانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لن يتلقى اللقاح حتى يتأكد من سلامته.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا