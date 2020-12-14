روسيا تسجل 450 وفاة و27328 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، عن تسجيل 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا.

وقال مركز مكافحة الوباء، في بيان اليوم الاثنين، إن 18562 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" إلى مليونين و124797 شخصا منذ تفشي بداية تفشي الوباء.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية تسبب تفشي الوباء في وفاة 47391 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و681256 في محتلف المناطق الروسية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 18.9% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض، وسجل عدد الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات تراجعا مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

المصدر: RT