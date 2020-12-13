روسيا تسجل 488 وفاة و28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت روسيا 488 حالة وفاة و28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، هذا وقد بدأت السلطات الصحية حملة تطعيم واسعة في مختلف مناطق البلاد.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، أن 20277 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و106235 شخصا.

وبحسب آخر الأرقام والبيات الرسمية، تسبب فيروس كورونا في وفاة 46941 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و653928 منذ بدء تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على مختلف الأقاليم الروسية (85 إقليما)، وسجلت موسكو أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، 6425 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ 3768 إصابة.

يتبع ..