رئيس مركز "غاماليا" الروسي يكشف توقعاته بشأن نسبة ومدة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا يتجاوز اللقاحات الأخرى في العالم من حيث مدى السلامة والفعالية.

وصرح غينسبورغ، في حوار تلفزيوني اليوم السبت، بأن مؤشرات السلامة والفعالية لـ"سبوتنيك V" تتجاوز ما لدى كل اللقاحات الأخرى، وذلك لأن لقاح مركز "غاماليا" يعتمد على "تكنولوجيات في مجال تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات".

ورجح رئيس المركز أن لقاح "سبوتنيك V" يضمن عدم إصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة ثقة 96% لمدة لا تقل عن عامين وربما لمدة أطول، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى التأكد اختباريا.

وأوضح غينسبورغ أنه خلص إلى هذه الأرقام بناء على البيانات التجريبية الخاصة بلقاح آخر ضد فيروس إيبولا يعتمد على نفس النموذج الذي تم تطوير "سبوتنيك V" على أساسه.

وأكد رئيس مركز "غاماليا" على صعوبة التنبؤ بمدى فعالية اللقاح ضد الفيروس التاجي الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، مرجحا أن هذه المدة لا تزيد عن 4-5 أشهر، بناء على آلية عمل هذا النوع من الأدوية، لكن هذه الترجيحات تحتاج إلى التأكد اختباريا أيضا.

وأصبح "سبوتنيك V" الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

المصدر: نوفوستي