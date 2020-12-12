إطلاق أربعة صواريخ باليستية من طراز "بولافا" من غواصة نووية روسية

أطلقت غواصة "فلاديمير مونوماخ" النووية الروسية، وللمرة الأولى، أربعة صواريخ باليستية من نوع "بولافا" على التوالي، من بحر أوخوتسك بأقصى شرق روسيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وأشار بيان للوزارة، اليوم السبت، إلى أن عملية الإطلاق نفذت في إطار تدريبات مخطط لها تجريها سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي. وأضافت الوزارة أن إطلاق الصواريخ جرى من تحت مياه البحر باتجاه ميدان تدريبي يقع في مقاطعة أرخانغيلسك (شمال غرب روسيا).

المصدر: تاس