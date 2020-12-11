بوتين: هنالك الكثير من البيروقراطية في تسجيل الأدوية في البلاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معدل البيروقراطية في روسيا مرتفع، وأما فيما يتعلق بتسجيل الأدوية واعتمادها فالمعدل مبالغ فيه بشكل مفرط.

وأضاف بوتين في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من البيروقراطية في روسيا، وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الأدوية، وحتى معالجتها فهناك مبالغة مفرطة.. ويأتي ذلك بسبب أمر واحد وهو الأمن والسلامة".

وكان الرئيس الروسي قد تعهد بإصدار أمر بشأن مراقبة كفاءة وسلامة الوسائل اللازمة في محاربة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي