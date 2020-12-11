ميشوستين: روسيا تحتل مرتبة رائدة في تنظيم حملات اللقاح ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن روسيا تحتل مكانة رائدة في العالم في تنظيم تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماع مع مصنعي لقاحي "EpiVacCorona" و "Sputnik V" الروسيين: "يمكننا القول بالفعل اليوم إن روسيا تحتل مكانة رائدة في العالم في تنظيم تطعيم الناس".

وأعرب ميشوستين عن فخره بالعلماء والأطباء الروس الذين "لولاهم لما كانت هذه النجاحات".

وبدأت السلطات الصحية في روسيا، منذ الأسبوع الماضي، حملة تطعيم تستهدف في البدء الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل لاحقا باقي سكان روسيا.

وقال رئيس معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر غينسبرغ، أمس الخميس، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، في جميع المناطق الروسية قبل نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: نوفوستي