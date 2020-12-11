سفينة روسية حديثة تدمر هدفا يحاكي صاروخا مجنحا معاديا (فيديو)

أجرت السفينة الحربية الروسية الجديدة "غريمياشي" تجربة إطلاق صاروخي ببحر البلطيق، في إطار المرحلة الأخيرة من اختباراتها المقررة.

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وأسقطت هذه السفينة الجديدة خلال الاختبار صاروخا مجنحا فوق بحر البلطيق، وأكملت بنجاح عملية إطلاق الصواريخ والمدفعية على صاروخ مستهدف في هذه التجارب الرسمية.

وفي التفاصيل، أطلقت السفينة الحربية الجديدة في ميدان التدريب البحري لأسطول بحر البلطيق، صواريخ بحرية مضادة للجو من طراز "ريدوت"، وقذائف مدفعية "إي كي – 190" و"إي كي – 63"، واصابت هدفا يحاكي صاروخا مجنحا مضادا للسفن.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "الهدف تمثل في صاروخ مجنح مضاد للسفن، أطلق من زورق الصواريخ أر – 257 التابع لأسطول البلطيق".

وأفيد بأن بناء هذه السفينة بدأ في حوض بناء السفن "سيفرنايا فيرف" في 1 فبراير 2012، وأكتمل بإنزالها إلى الماء في 30 يونيو 2017.

ويبلغ طول هذه السفينة الحربية 105 أمتار، وعريضها 13 مترا، وتبحر بسرعة 27 عقدة، وتصل إزاحتها إلى 2200 طن.

المصدر: tvzvezda.ru