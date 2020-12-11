بوتين يحقق أمنية لإحدى المحاربات القدامى ويتصل بها

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة إحدى المحاربات القدامي ضد الغزو النازي للاتحاد السوفيتي، وتحدث معها عبر الهاتف أكثر من ساعة.

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وأتاحت مساعدة متطوعين تحقيق رغبة ناتاليا دونسكوفا، السيدة الكفيفة البالغة من المعمر 97 هاما، وهي محاربة مخضرمة ضد الغزو النازي للاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمة 1941 – 1945.

بدأت القصة في اجتماع مع مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث خاطبت غالينا أوسوكينا، العضو في المجلس الرئيس فلاديمير بوتين، طالبة مساعدتها في تحقيق أمنية سيدة من سكان إقليم ستافروبول بمناسبة "شجرة أعياد الأمنيات"، حيث أرادت هذه السيدة الحديث مع الرئيس بوتين، وبالفعل حقق بوتين أمنيتها واتصل بها تلفونيا.

97-летняя ветеран войны из Ессентуков Наталья Донскова, которой сегодня позвонил Путин pic.twitter.com/7dYiMchtCo — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 10, 2020

وأفادت وزارة العمل والحماية الاجتماعية المحلية بأن السيدة ناتاليا إيفانوفنا دونسكوفا كانت قد التحقت بالجبهة (في أثناء الحرب الوطنية) قبل شهر من عيد ميلادها الثامن عشر.

وعملت دونسكوفا في سنوات الحرب ضد الغزو النازي ممرضة في مستشفى ميداني تابع للجيش، وشاركت في معارك كبرى مثل ستالينغراد وكورسك، وكذلك في عملية تحرير برلين.

المصدر: تاس