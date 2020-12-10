البحرية الروسية تشارك في تدريبات مشتركة مع الناتو لأول مرة منذ عقد من الزمن

للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ستجري سفن البحرية الروسية تدريبات مشتركة مع سفن دول الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وأوضح المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي أن المناورات ستجري في شهر فبراير القادم قبالة الساحل الباكستاني.

وستشارك في تدريبات "أمان 2021" إضافة إلى سفن البحرية الباكستانية والروسية والأمريكية والبريطانية، البحرية الصينية وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، والبحرية التركية والفلبينية والإندونيسية والماليزية والسيرلانكية.

وستشارك في التدريبات عن البحرية الروسية فرقاطة وسفينة دورية وقاطرة إنقاذ ووحدة مشاة بحرية وفرقة لإزالة الألغام وطائرة مروحية بحرية.

ولفت أسطول البحر الأسود الروسي إلى أن آخر مناسبة عملت فيها سفن البحرية الروسية جنبا إلى جنب مع سفن حلف شمال الأطلسي كانت في عام 2011 قبالة سواحل إسبانيا، في إطار تمرين "بولد مونارك".

المصدر: نوفوستي