لافروف: شبكة "RT" باتت واحدة من رواد البث الإعلامي في العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تهنئته رئيسة تحرير شبكة "RT" ووكالة "روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، إن شبكة "RT" باتت واحدة من أهم المحطات الإعلامية في العالم.

وأضاف لافروف في تهنئته بمناسبة مرور 15 عاما على انطلاق البث، أن شبكة "RT" نجحت في تكسب ثقة ملايين المشاهدين حول العالم، وقد أصبحت خلال الوقت الماضي واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية الإعلامية في العالم، ويتجاوز عدد مشاهديها 100 مليون شخص أسبوعيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه "بفضل العمل المهني لمحترفين لامعين في مجالهم، يتحدثون لغات مختلفة، لكنهم يفهمون بعضهم البعض بشكل مثالي، تمكنت RT من كسب احترام وثقة ملايين المشاهدين حول العالم".

وأشار لافروف إلى أن قناة "RT" لا تقف في نفس المكان، بل تتطور باستمرار، ليس فقط لمواكبة الزمن، ولكن غالبا ما تسبقه، وتضع أهدافا وغايات طموحة جديدة.

المصدر: نوفوستي