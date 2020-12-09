"غاماليا" الروسي: ليس هدفنا تلبية معايير تركيا أو غيرها والصحة العالمية هي من يوصي باعتماد لقاحنا

أعلن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا يتطابق مع المعايير الطبية المعمول بها في روسيا.

وجاء هذا التصريح على لسان رئيس مركز "غاماليا" ألكسندر غينسبورغ في معرض تعليقه على تقارير عن عزوف تركيا عن خطة شراء اللقاح الروسي بحجة عدم تطابقه مع معايير "الممارسة المخبرية الجيدة" الدولية (GLP).

إقرأ المزيد

وقال غينسبورغ في حديث لقناة RBC الروسية: "بإمكاني التأكيد بناء على وثائق مؤسساتنا الرسمية أن اللقاح يتطابق مع المعايير. تنظم عمليات الإنتاج في مختبراتنا بالتوافق مع المعايير المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة الروسية وليس مع معايير الهيئات الأوروبية المعنية بترخيص الأدوية".

وأضاف: لم نضع هدفنا بأن يتطابق منتجنا مع المعايير السارية في تركيا أو الاتحاد الأوروبي، وقال: "لا علاقة لذلك بجودة اللقاح.. صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد تقدم إلى منظمة الصحة العالمية بطلب اعتماد اللقاح، وبإمكان المنظمة توصية دول أخرى منها تركيا باستخدامه، لكن القرار بقبول هذه التوصية أو رفضها يعود للدولة المعنية" بشراء اللقاح.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة Haber Turk الإعلامية عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قوله إن اللقاح الروسي أصبح خارج دائرة اهتمامات أنقرة بسبب عدم تطابقه مع معايير GLP.

المصدر: RBC