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روسيا تختبر قواتها النووية الاستراتيجية

أخبار روسيا

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جرى في روسيا، اليوم الأربعاء، تدريب على إدارة القوات النووية الاستراتيجية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

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وزارة الدفاع الروسية
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وأشارت الوزارة إلى أن التدريب أجري بإشراف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة، وشاركت فيه "وسائل وقوى العناصر البرية والبحرية والجوية المكونة لقوات روسيا النووية الاستراتيجية".

وذكرت الوزارة أن عمليات إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخ باليستي يطلق من غواصة، وصواريخ مجنحة عالية الدقة تطلق جوا، تم تنفيذها من قاعدة "بليسيتسك" (شمال غربي روسيا) ومن بحر بارينتس، وكذلك بواسطة طائرتي "تو-160" و"تو-95 إم إس"أقلعتا من مطارين يقع أحدهما في شرق روسيا وثانيهما في جنوب شرق البلاد.

وذكر البيان أن الضربات الصاروخية التدريبية تم توجيهها إلى أهدافها في ميدانين يقعان في شمال وأقصى شمال شرقي البلاد.

المصدر: إنترفاكس

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