موسكو: تهديدات واشنطن لمشتري الأسلحة الروسية من أوجه المنافسة غير المشروعة

انتقد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، لجوء الولايات المتحدة إلى لغة التهديدات في تعاملها مع دول تشتري أسلحة روسية.

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وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات يفضحون أنفسهم بأنهم أولا، يدافعون عن منافسة غير مشروعة في هذه السوق أيضا، وثانيا، يظهرون أنهم انغمسوا تماما في أوهام تصور العالم المعاصر على أنه ميدان للتنافس بين القوى الكبرى فحسب، ولا يجب فيه حل مشكلات مشتركة بل إملاء إرادتك على الآخرين وترهيبهم".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "عسى أن ينتهي عصر هؤلاء الناس، وسوف نعمل على تقريب نهايته".

وفي وقت سابق، أعلن كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسة العسكرية، أن الدول التي تقتني أسلحة من روسيا والصين تجازف بخطر التعرض لعقوبات أمريكية.

المصدر: إنترفاكس