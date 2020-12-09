الأمن الروسي يمنع هجوما مسلحا لمراهق على مؤسسة تعليمية في تولا

أحبط عناصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، هجوما مسلحا كان مراهق يعد لشنه على مؤسسة تعليمية في مدينة تولا.

وقال مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية، في بيانه اليوم: "قبض رجال الأمن في مدينة تولا، على شاب من مواليد عام 2002، كان يعد لتنفيذ هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في المنطقة".

وعثر رجال الأمن، بحوزته على بندقية صيد، وكذلك مطبوعات حول جرائم مشابهة.

وأضاف المركز، أن قسم التحقيق في مديرية الشؤون الداخلية في تولا، فتح قضية جنائية بموجب المادة "اقتناء وتخزين أسلحة بشكل غير قانوني".

المصدر: تاس